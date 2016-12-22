Идлиб может стать "следующим Алеппо", – спецпосланник ООН

Прекращение боевых действий в Сирии является жизненно важным, чтобы избежать ситуации, которая сложилась в Алеппо, и вернуться к мирному процессу. Об этом заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

По последним данным ООН, по меньшей мере 35 тысяч человек, как мирных жителей, так и повстанцев, были эвакуированы из восточного Алеппо в результате недельной операции.

"Многие из них перемещены в провинцию Идлиб, которая теоретически может быть следующим Алеппо", – заявил де Мистура.

Напомним, восток Алеппо находился под контролем повстанцев с 2012 года. Но в последние месяцы силы Башара Асада при поддержке российской авиации перешли к активным наступательным действиям и к середине декабря установили свой контроль практически над всей территорией города.

15 декабря началась эвакуация мирного населения и сложивших оружие повстанцев из восточного Алеппо, но с тех пор она несколько раз срывалась. Конфликтующие стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей.