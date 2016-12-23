Трамп определился с кандидатурой своего пресс-секретаря

На эту должность будет назначен главный специалист по вопросам стратегии республиканцев Шон Спайсер

Избранный президент США Дональд Трамп назначит своим пресс-секретарем 45-летнего функционера Республиканской партии Шона Спайсера, сообщает Русская служба ВВС.

Спайсер с 2011 года был официальным представителем Национального комитета Республиканской партии. В 2015 году он также занял пост главного специалиста по вопросам стратегии партии.

Трамп анонсировал и другие назначения в пресс-службу Белого дома. Он назвал тех, кто будет отвечать за коммуникации и стратегические коммуникации, а также за социальные сети администрации президента. "Я в восторге от того, что они будут руководить командой, которой предстоит донести до общественности мою повестку дня - снова сделать Америку великой", - говорится в заявлении Трампа.

По данным газеты New York Times, Трамп рассчитывал, что пресс-секретарем Белого дома согласится стать бывший руководитель его избирательной кампании Келлиэнн Конвэй. Однако она якобы отказалась от этого поста. В итоге Конвэй получила пост советника президента.