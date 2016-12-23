В ВОЗ заявили об изобретение вакцины против Эболы

Всемирная организация здравоохранения заявила об изобретении эффективной вакцины против смертельного вируса Эбола. Как сообщает Радио Свобода, проведенная в Гвинее экспертиза подтвердила высокую эффективность экспериментальной вакцины.

По данным ВОЗ, после прививки вакциной rVSV-ZEBOV более 5 тыс. человек на протяжении 10 дней наблюдения не было зафиксировано ни одного нового случая заболевания. Вакцина была предложена людям, которые находились в тесном контакте с больными.

По состоянию на начало марта 2016 года было зарегистрировано 11,3 тыс. смертей вследствие болезни Эбола, в целом случаев этой болезни зарегистрировали 28,6 тыс. за время последней ее вспышки, которая началась в 2014 году. Больше всего были поражены страны Западной Африки.

Болезнь Эбола, которую вызывает одноименный вирус, приводит к лихорадке и сильной боли, рвоте и поносу, нарушению функции печени и почек и, в некоторых случаях, внутренним и внешним кровоизлияниям. В течение недели-двух наступает смерть почти у половины больных. Действенных вакцин и лечения до сих пор не существовало. Передается вирус, как полагают, только путем физического контакта с больными или с продуктами их жизнедеятельности.