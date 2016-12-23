Подозреваемого в нападении на ярмарку в Берлине застрелили в Милане, – СМИ

При этом в Дании тоже заметили человека, похожего на разыскиваемого террориста

Подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине застрелен в Милане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает 112.ua.

"Подозреваемый застрелен в перестрелке в Милане, Италия", – говорится в сообщении.

BREAKING Berlin market attack suspect shot dead in shootout in Milan, Italy: security source — Reuters Top News (@Reuters) 23 декабря 2016 г.

В то же время полиция Дании сообщает, что человека, похожего на террориста, заметили в городе Ольборг на севере страны, и рекомендует держаться от этого района подальше, поскольку там проходит спецоперация.

Напомним, в совершении теракта подозревают гражданина Туниса Аниса Амри 1992 года рождения. Его документы нашли под пассажирским креслом грузовика, врезавшегося в толпу на рождественской ярмарке. Сообщалось, что он 4 года провел в итальянской тюрьме по делу об ограблении.

Нападение на посетителей рождественской ярмарки в Берлине произошло 19 декабря. Грузовик наехал на толпу людей на площади возле мемориальной церкви кайзера Вильгельма и проехал по территории ярмарки около 50-80 метров. Погибли 12 человек, 48 – получили ранения.