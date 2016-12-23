Киев и Москву признали самыми небезопасными городами в Европе

Одна из крупнейших мировых консалтинговых компаний - Mercer обнародовала традиционный ежегодный индекс качества жизни в разных городах мира. Также компанией был представлен и список "худших городов", передают Украинские новости.

Европейские города, как утверждает компания, доминируют в верхней части рейтинга личной безопасности: топовыми оказались Люксембург, Берн, Хельсинки и Цюрих. Вена занимает пятое место, а Женева оказалась на шестом. Далее следуют Копенгаген, Дюссельдорф, Франкфурт, Мюнхен и Нюрнберг.

В то же время, многие европейские столицы оказались в "хвосте" списка по причине террористических актов или социальных волнений за последние несколько лет. К примеру, Париж оказался на 71 месте, Лондон - на 72, Мадрид - на 84 и Афины - на 124. На рейтинг Афин также повлияла политическая ситуация в стране.

Замыкают список, являясь самыми небезопасными: Киев, оказавшийся на 189 месте, и российские Санкт-Петербург и Москва, которые оказались еще менее безопасными - 197 и 206 места соответственно.

Рассмотрев 450 городов по всему миру, Mercer учитывала следующие показатели: политическая и социальная среда (политическая стабильность, преступность, правоохранительные органы), экономическая среда (валютно-обменные нормативные акты, банковские услуги), социально-культурная среда (наличие средств массовой информации и цензура, ограничения личной свободы), медицинские и оздоровительные аспекты.