В Ливии угнали авиалайнер А320 с пассажирами

Авиалайнер A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, выполнявший перелет по внутреннему маршруту из города Себа в Триполи, захвачен неизвестными.
Угнанный лайнер приземлился в аэропорту Мальты, передает УНИАН со ссылкой на Times of Malta.
На борту самолета, следовавшего из ливийского города Себа в Триполи, находятся 118 человек.
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Какие требования выдвигают угонщики, пока неизвестно.
Угонщиков якобы двое, они угрожают взорвать самолет.