В Китае на 34-й ежегодной выставке скульптур из снега в городе Харбин соорудили снеговика высотой 34 метра. Об этом сообщает 112 Украина.
Строители также возвели огромные статуи в виде драконов, снежинки, а также замки с несколькими башнями.
На создание снежных скульптур ушло 120 тыс. кубометров снега.
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Тем не менее, мировой рекорд в области возведения снежных скульптур китайским строителям побить не удалось, поскольку в 2008 году в США слепили 37-метрового снеговика. До сих пор он остается самым высоким сооружением в своем роде.