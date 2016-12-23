В Китае на 34-й ежегодной выставке скульптур из снега в городе Харбин соорудили снеговика высотой 34 метра. Об этом сообщает 112 Украина.

Строители также возвели огромные статуи в виде драконов, снежинки, а также замки с несколькими башнями.

На создание снежных скульптур ушло 120 тыс. кубометров снега.

Тем не менее, мировой рекорд в области возведения снежных скульптур китайским строителям побить не удалось, поскольку в 2008 году в США слепили 37-метрового снеговика. До сих пор он остается самым высоким сооружением в своем роде.