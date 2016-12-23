Он в 27 раз тоньше человеческого волоса

Ученые из университета Западного Онтарио создали самого маленького снеговика, которого невозможно увидеть невооруженным взглядом. Об этом сообщает УНИАН.

Ученые поставили друг на друга три шарообразных частицы диоксида кремния размером 0,9 микрон каждая и сфокусированным ионным пучком вырезали в верхнем глаза и рот. Руки и нос снеговика сделали из платины.

Разглядеть снеговика можно только в электронный микроскоп. Его размер почти в 27 раз меньше толщины человеческого волоса (75 микрон).

На сегодняшний день это самая маленькая фигурка, отобравшая звание рекордсмена у своего предшественника высотой 10 микрон.

В человеческом организме диоксид кремния находится во всех тканях, играя важную роль в образовании коллагена.

Фото: nanofabrication.tumblr.com

Напомним, рекорд самого большого снеговика соорудили в 2008 году в США. Его высота составила 37 м.