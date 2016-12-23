Посольство Великобритании в Украине поздравило украинцев с рождественскими и новогодними праздниками в формате #mannequinchallenge. Поздравительное видео размещено на странице посольства в Facebook.

Кроме сотрудников посольства в видеопоздравлении снялись украинские и британские военные, участвующие в совместных учениях, работники British Council Ukraine, народный депутат Мустафа Найем, победительница Евровидения-2016 Джамала и другие.

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Музыкальным сопровождением была выбрана всемирно известная мелодия Николая Леонтовича "Щедрик", которая в 2016 году отмечает 100-летие первого хорового исполнения.

Напомним, что #mannequinchallenge – это видеоформат, который предполагает замирание всех участников в момент какого-то действия, тем временем как камера снимает людей. Школьники в США были одними из первых, кто присоединились к #mannequinchallenge. Вслед за ними по всему миру люди начали снимать свои сценки.