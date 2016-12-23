США ввели санкции против ряда российских банкиров из-за Сирии

В санкционный список попали также шесть членов правительства Сирии

США ввели санкции против ряда российских банкиров, а также некоторых членов правительства Сирии за способствование военной агрессии в этой стране.

Об этом говорится в сообщении на сайте министерства финансов США, передает УНИАН.

В частности, в список вошли руководители российского Темпобанка: заместители председателя правления Николай Ахломов, Ирина Коженкова и Елена Апанасенко, а также председатель наблюдательного совета банка Андрей Дубиняк и члены наблюдательного совета Леонид Решетников, Дмитрий Митяев, Аркадий Вайнштейн, Елена Жирова и Владимир Гаглоев.

Кроме того, в "черный список" США попали шесть членов правительства Сирии: министр промышленности Ахмад аль-Хамо, министр нефти и минеральных ресурсов Али Ганем, министр технологий и коммуникаций Али аль-Зарифе, министр финансов Мамун Хамдан, министр информации Мухаммад Рамиз Турджуман и министр транспорта Али Хаммуди.

В список попал также глава Центрального банка Сирии Дурейд Дурга.

Напомним, 20 декабря в США приняли решение относительно расширения санкций против Российской Федерации из-за конфликта в Украине. Тогда в санкционный список вошли семь физических лиц (Михаил Дедов, Михаил Клишин, Кирилл Ковальчук, Дмитрий Лебедев, Дмитрий Мансуров, Олег Минаев, Евгений Пригожин) и несколько десятков организаций. Кроме того, санкции распространяются на два судна под российским флагом - нефтяные танкеры "Маршал Жуков" и "Сталинград".