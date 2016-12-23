Россия отправила в Алеппо военную полицию

Она поможет правительственным силам следить за порядком в городе

Батальон военной полиции вооруженных сил РФ прибыл в сирийский Алеппо. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.

"В настоящее время подразделение совершило марш с авиабазы Хмеймим в город Алеппо для выполнения задач в составе российского Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике", - сказано в сообщении ведомства.

Военные полицейские будут обеспечивать безопасность военнослужащих центра, специалистов российского Международного противоминного Центра, а также персонала мобильных госпиталей и гуманитарных конвоев, прибывающих в город Алеппо.

"Также военнослужащие батальона окажут помощь городским властям Алеппо в обеспечении правопорядка", - говорится в пресс-релизе.

Напомним, 22 декабря сирийские правительственные войска официально объявили о взятии Алеппо, отдельные районы которого около четырех лет контролировались повстанцами.