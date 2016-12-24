У угонщиков ливийского самолета были муляжи вместо оружия

До сих пор неясно, сколько в точности было злоумышленников

По предварительным данным следствия, угонщики ливийского самолета использовали бутафорское оружие. Об этом написал у себя в Twitter премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, передает Русская служба ВВС.

Злоумышленники, угнавшие ливийский самолет 23 декабря, были арестованы вскоре после того, как борт совершил посадку в международном аэропорту Мальты. Они сами сдались властям, отпустив большую часть заложников.

Лайнер авикомпании Afriqiyah Airways выполнял внутренний рейс из города Сабха в столицу Ливии Триполи и был захвачен почти сразу после вылета. На борту находились 118 человек.

До сих пор неясно, сколько в точности было злоумышленников. Есть основания полагать, что они являются сторонниками свергнутого и убитого в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Очевидцы рассказали, что неизвестный, выйдя из захваченного самолета на трап, размахивал зеленым флагом, бывшим в обиходе во времена Каддафи.