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Главная » Мир » Премьер-министр Израиля назвал постыдной резолюцию ООН против еврейских поселений

Премьер-министр Израиля назвал постыдной резолюцию ООН против еврейских поселений

Премьер-министр Израиля назвал постыдной резолюцию ООН против еврейских поселений
Биньямин Нетаньяху / Фото: justjournalism.com

Еврейские поселения – один из основных поводов для постоянного конфликта между Израилем и палестинцами

24.12.16 600
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху гневно отреагировал на резолюцию ООН, требующую прекратить строительство еврейских поселений на палестинских территориях. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

"Израиль отвергает эту постыдную антиизраильскую резолюцию ООН и не будет соблюдать ее требования", – говорится в заявлении офиса Нетаньяху.

Принятая вечером 23 декабря резолюция ООН содержит призыв "немедленно и полностью прекратить всю поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим".

Изначально голосование Совета безопасности ООН по проекту резолюции было назначено на 22 декабря, однако позже делегация Египта, которая внесла документ в Совбез, отложила голосование.

За документ, подготовленный Египтом, проголосовали 14 членов СБ ООН, воздержался лишь представитель США. Ранее американские власти всегда накладывали вето на подобные резолюции.

"Администрация Обамы не только не смогла защитить Израиль от этого сговора в ООН, но и закулисно вступила в него", – убежден израильский премьер.

Представитель палестинского лидера Махмуда Аббаса заявил, что резолюция – "большой удар по израильской политике".

Еврейские поселения – один из основных поводов для постоянного конфликта между Израилем и палестинцами.

Около 500 тысяч евреев живут в 140 поселениях, построенных после того, как Израиль, одержав победу в 1967 году в навязанной ему "шестидневной войне", занял Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим.

Нетаньяху заявил, что намерен работать вместе с избранным президентом США Дональдом Трампом, с тем чтобы отменить действие резолюции ООН.

В свою очередь Трамп написал на своей странице в Twitter: "Что касается ООН, то после 20 января все будет по-другому".

Ранее Трамп, не раз делавший заявления в поддержку Израиля, выступал с призывом к уходящей админстрации США наложить вето на резолюцию.

Тем не менее госсекретарь США Джон Керри заявил, что, хотя США и не согласны со всеми тезисами резолюции, документ справедливо осуждает насилие, подстрекательство, а также поселенческую активность и призывает обе стороны предпринять конструктивные шаги, с тем чтобы развернуть вспять нынешние тенденции и двигаться к решению на основе формулы "два государства для двух народов".

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