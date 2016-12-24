Президент Филиппин пригрозил сжечь ООН

Поводом для угроз стали требования правозащитников расследовать казни людей, обвиняемых в причастности к обороту наркотиков

Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил сжечь Организацию Объединенных Наций, после того как она осудила его репрессии в отношении подозреваемых в наркоторговле лиц. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Independent.

По данным ООН, с тех пор как Дутерте пришел к власти, в стране было убито более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей.

"Можете идти жаловаться в ООН, я сожгу ООН, если хотите. Я полностью сожгу ее, если приеду в Америку", – заявил он, выступая на военной базе в городе Замбоанга на юге страны.

Поводом для проявления таких угроз от филиппинского президента стали требования правозащитников расследовать казни людей, обвиняемых в причастности к обороту наркотиков.