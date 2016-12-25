В Грузии отменили уголовную ответственность за курение марихуаны в малых дозах

Конституционный суд Грузии в субботу, 24 декабря, удовлетворил иск об отмене статей уголовного кодекса и кодекса административных правонарушений, предусматривающие тюремное заключение за употребление или приобретение марихуаны для личных потребностей в небольших дозах. Об этом сообщает DW.

В сообщении пресс-службы суда отмечается, что иск был обоснован тем, что наказание, предусмотренное в данных случаях, является чрезмерным и унижает достоинство человека.

Согласно официальным данным, в Грузии на каждые 10 тыс. человек приходится 29 наркозависимых. Из них лишь небольшая часть (11,5%) проходит лечение. Самым распространенным наркотиком является марихуана - ее употребляет 63,9% наркозависимых. По уголовному кодексу страны, за хранение и распространение марихуаны было предусмотрено тюремное заключение сроком до 11 лет, а за ее употребление - до одного года тюрьмы или штраф.

Напомним, ранее в интервью LosAndgelesТimes мексиканские фермеры, выращивающие марихуану для нелегальной продажи в США, заявили, что легализация наркотика в ряде штатов привела к значительному снижению его закупочной цены.