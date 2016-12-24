Армия Нигерии уничтожила один из последних оплотов "Боко Харам"

Нигерийские войска уничтожили "Лагерь Ноль" исламистской группировки "Боко Харам" в лесу Самбиса. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщил президент Нигерии Мухаммаду Бухари, передает DW.
Президент поздравил армию с зачисткой леса площадью 1,3 тыс. кв. км от исламистов.
"Террористы убегают и больше не имеют, где прятаться. Я призываю вас поддерживать темп преследования и привлечь их к ответственности", - сообщил Бухаре
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"Боко Харам" - радикальная суннитская группировка, действующая в Нигерии, Чаде, Камеруне и Нигере. С 2009 года от рук террористов погибли по меньшей мере 14 тыс. человек. Согласно данным ООН, деятельность исламистов привела к переселению 2,7 млн человек.