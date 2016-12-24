Жители порта Дулут (штат Миннесота) увидели гигантскую стену пара, поднявшуюся над озером Верхнее - самым большим по площади пресным озером мира (входит в систему Великих озер). Об этом сообщает Meduza.io.
Стена пара образовалась из-за того, что вода в озере была теплой, а температура воздуха опустилась до -18 градусов. Пар поднимался над водой на десятки метров, из-за чего стоящие на берегу здания и проплывающие мимо суда казались крошечными.
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