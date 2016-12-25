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Ситуация в Донбассе

Папа Римский в рождественском послании призвал к миру в Донбассе

Папа Римский в рождественском послании призвал к миру в Донбассе
Папа Франциск / Facebook.com/PopeFranciscus

Понтифик напомнил всем о странах и территориях, жители которых страдают от вооруженных конфликтов и гуманитарного кризиса

25.12.16 22
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Папа Римский Франциск призвал стороны конфликта на востоке Украины к выполнению обязательств для установления мира.

Об этом он сказал с балкона базилики Святого Петра в Ватикане сегодня во время традиционного послания Urbi et Orbi по случаю праздника Рождества Христова по западному обряду, передает Радио Свобода.

"Мир мужчинам и женщинам, которые до сих пор страдают от последствий конфликта в восточной Украине, где безотлагательным является общее желание принести облегчение населению и выполнить взятые на себя обязательства", – призвал понтифик.

В своем послании Франциск вспомнил о странах и территориях, жители которых больше всего страдают от внутренних, вооруженных конфликтов, войн, гуманитарного кризиса – о Сирии и отдельно городе Алеппо, о Святой Земле (Израиль), Ираке, Ливии, Йемене, Нигерии, Южном Судане, Демократической Республике Конго, Колумбии, Венесуэле, Мьянме, Корейском полуострове.

"Сегодня эта весть расходится по всей земле, желая достичь всех народов, особенно тех, которые ранены войнами и острыми вооруженными конфликтами, и тех, кто сильнее всего чувствуют стремление к миру... Мир тем, кто получил ранения или потерял дорогих лиц в жестоких терактах, которые посеяли страх и смерть в сердцах многих стран и городов", – обратился глава Римско-католической церкви к тысячам верующих, которые собрались на площади Святого Петра в Ватикане.

Сегодня, 25 декабря, верующие западного обряда празднуют Рождество Христово.

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