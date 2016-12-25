Папа Римский в рождественском послании призвал к миру в Донбассе

Папа Римский Франциск призвал стороны конфликта на востоке Украины к выполнению обязательств для установления мира.
Об этом он сказал с балкона базилики Святого Петра в Ватикане сегодня во время традиционного послания Urbi et Orbi по случаю праздника Рождества Христова по западному обряду, передает Радио Свобода.
"Мир мужчинам и женщинам, которые до сих пор страдают от последствий конфликта в восточной Украине, где безотлагательным является общее желание принести облегчение населению и выполнить взятые на себя обязательства", – призвал понтифик.
В своем послании Франциск вспомнил о странах и территориях, жители которых больше всего страдают от внутренних, вооруженных конфликтов, войн, гуманитарного кризиса – о Сирии и отдельно городе Алеппо, о Святой Земле (Израиль), Ираке, Ливии, Йемене, Нигерии, Южном Судане, Демократической Республике Конго, Колумбии, Венесуэле, Мьянме, Корейском полуострове.
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"Сегодня эта весть расходится по всей земле, желая достичь всех народов, особенно тех, которые ранены войнами и острыми вооруженными конфликтами, и тех, кто сильнее всего чувствуют стремление к миру... Мир тем, кто получил ранения или потерял дорогих лиц в жестоких терактах, которые посеяли страх и смерть в сердцах многих стран и городов", – обратился глава Римско-католической церкви к тысячам верующих, которые собрались на площади Святого Петра в Ватикане.
Сегодня, 25 декабря, верующие западного обряда празднуют Рождество Христово.