Содержание военной группировки в Сирии обойдется России в 130 млрд рублей

Часть этих средств будет получена за счет отказа от проведения учений на территории России, часть — за счет экономии других статей бюджета

Содержание военной группировки в Сирии обойдется России в 120-130 млрд рублей.

Об этом сообщает "Коммерсант".

Издание со ссылкой на слова президента РФ Владимира Путина напоминает, что пять месяцев войны обошлись российскому бюджету в 33 млрд руб. (без учета пополнения арсеналов и ремонта техники).

Высокопоставленный источник издания в минобороны РФ утверждает, что часть этих средств была переброшена за счет отказа от проведения учений на территории России, часть — за счет экономии других статей бюджета.

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По данным "Коммерсанта", содержание группировки в Хмеймиме (не менее 50 летательных аппаратов, системы ПВО, военный и обслуживающий персонал) и Тартусе (комплексы С-300В4, корабли и арсеналы), а также маневры "Адмирала Кузнецова" должны уложиться примерно в 120–130 млрд руб.