Власти Шри-Ланки заявили, что в столице страны, городе Коломбо, установили самую большую в мире искусственную елку.
Об этом сообщает ВВС.
Елка сделана из стальных прутьев и проволоки, покрытых миллионом нарисованных шишек и сотнями тысяч праздничных огней. Ее высота достигает 73 метра.
Авторы идеи заявляют, что хотели сделать свое творение символом взаимопонимания между представителями разных религий.
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По их словам, они уже подали заявку на внесение елки в Книгу рекордов Гиннесса как самой высокой в мире.
Фото: AP