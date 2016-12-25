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Главная » Мир » Фото На Шри-Ланке установили самую большую в мире новогоднюю елку

Фото На Шри-Ланке установили самую большую в мире новогоднюю елку

<span class="label red">Фото</span> На Шри-Ланке установили самую большую в мире новогоднюю елку
Фото: Getty Images

Ее высота достигает 73 метра

25.12.16 291
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Власти Шри-Ланки заявили, что в столице страны, городе Коломбо, установили самую большую в мире искусственную елку.

Об этом сообщает ВВС.

Елка сделана из стальных прутьев и проволоки, покрытых миллионом нарисованных шишек и сотнями тысяч праздничных огней. Ее высота достигает 73 метра.

Авторы идеи заявляют, что хотели сделать свое творение символом взаимопонимания между представителями разных религий.

По их словам, они уже подали заявку на внесение елки в Книгу рекордов Гиннесса как самой высокой в мире.

Фото: AP

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