Убийство посла РФ и крушение Ту-154 будут иметь далеко идущие последствия, - глава СБУ

Убийство посла РФ в Турции и катастрофа военного самолета Ту-154 на пути в Сирию повлияют на мировое сообщество. Такое мнение высказал глава СБУ Василий Грицак в эфире "112 Украина".

"Был ли это террористический акт или какая-то неисправность самолета - я думаю, говорить еще рано. В любом случае мне не нравится тот факт, что, действительно, недавно погиб посол России в Турции при известных всем обстоятельствах, и сегодня - самолет. Это может иметь определенные последствия для мирового сообщества", - сказал Грицак.

По его словам, планируется анализ как общедоступных, так и закрытых данных.

"У меня слишком мало данных, чтобы делать какие-то беспристрастные выводы, тем более мы не расследуем это дело и доступа к тем материалам у нас нет", - сказал глава СБУ.

Напомним, самолет российского минобороны Ту-154 исчез с радаров утром в воскресенье вскоре после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находились 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты летели в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По предварительным данным, никто из тех, кто находился на борту самолета, не выжил. На данный момент обнаружены тела 12 погибших.

Понедельник, 26 декабря, объявлен в России общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы в Черном море.