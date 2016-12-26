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Главная » Мир » Премьер Израиля запретил своим министрам посещать Украину и встречаться с украинскими коллегами
Премьер Израиля запретил своим министрам посещать Украину и встречаться с украинскими коллегами
Биньямин Нетаньяху / Фото: Reuters

Премьер Израиля запретил своим министрам посещать Украину и встречаться с украинскими коллегами

Запрет установлен пока на три недели

26.12.16 546
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание всем главам министерств на протяжении ближайших трех недель не совершать визитов в страны, проголосовавшие против Израиля в Совете безопасности ООН, и не проводить никаких встреч с министрами из этих стран, в том числе с украинской делегацией, которая поддержала резолюцию.

Об этом он заявил на заседании кабинета министров по военно-политическим вопросам, передает 9 канал Израиля.

Премьер также настоятельно попросил министров воздержаться от разговоров об аннексии территорий до тех пор, пока Дональд Трамп не вступит в должность президента США. Он намекнул на возможность новых антиизраильских шагов международной общественности до смены американской администрации, которая запланирована на 20 января.

Накануне Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить строительство поселений на палестинских территориях. В резолюции отмечается, что политика Израиля по строительству поселений на Западном берегу реки Иордан и строительство в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права и препятствует израильско-палестинскому урегулированию. Из 15 членов Совета Безопасности ООН 14, включительно с Украиной, проголосовали за резолюцию, и только США воздержались, но при этом не воспользовались своим правом вето.

Израильская сторона весьма негативно отреагировала на результаты этого голосования. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу, 24 декабря, объявил об отмене официального визита своего украинского коллеги Владимира Гройсмана в Израиль.

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