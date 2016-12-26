Израильских поселений на Западном берегу Иордана будет еще больше, - министр

По словам Нафтали Беннетта, народ не может быть назван захватчиком в своей собственной стране

Министр образования и диаспоры Израиля Нафтали Беннетт, который является также председателем правой национально-религиозной партии "Байт Йехуди" ("Еврейский дом"), призвал в качестве ответа на резолюцию Совета безопасности ООН продолжить строительство поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Уже в ближайшее время мы предпримем шаги для распространения юрисдикции Израиля на Маале-Адумим и остальные области Иудеи и Самарии. Ни один народ не может быть назван захватчиком в своей собственной стране ", - заявил он.

Беннетт назвал Иерусалим вечной столицей Израиля и подчеркнул, что резолюция Совета Безопасности ООН окажется в "мусорном ведре истории".

Напомним, 23 декабря Совет безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях. За документ, подготовленный Египтом, проголосовали 14 членов СБ ООН, воздержался лишь представитель США.

Правительство Израиля отказалось выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую строительство еврейских поселений.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание всем главам министерств на протяжении ближайших трех недель не совершать визитов в страны, проголосовавшие против Израиля в Совете безопасности ООН, и не проводить никаких встреч с министрами из этих стран, в том числе с украинской делегацией, которая поддержала резолюцию.