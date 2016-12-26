В команде Трампа допускают отмену 70% указов Барака Обамы

Трамп может наложить вето на различные указы, которые Обама не смог провести через Конгресс

Избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации может отменить около 70% указов, подписанных Бараком Обамой. Об этом заявил соратник Трампа, бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич, передает Украинская правда со ссылкой на The Washington Times.

"Я думаю, что в первые дни после своего назначения он отменит 60% или 70% указов, которые ему достанутся в наследство от Барака Обамы, просто наложив вето на различные указы, которые Обама не смог провести через Конгресс", - сказал Гинрич, добавив, что Трамп сможет прекратить действие даже тех указов Обамы, которые в силу объективных обстоятельств не подлежат пересмотру.

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Как отмечает издание, вскоре после выборов Обама посоветовал Трампу провести свою программу через Конгресс, объяснив, что то, что проходит через Конгресс труднее отменить.

Напомним, Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США 8 ноября. В ходе голосования коллегии выборщиков, которое состоялось 19 декабря, за него отдали голоса свыше 270 человек.

После выборов Барак Обама сказал, что после отставки может начать критиковать своего преемника Дональда Трампа, если увидит, что его действия "угрожают американским ценностям".