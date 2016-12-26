В России озвучили основные версии причин крушения Ту-154 над Черным морем

Теракт не входит в основные версии причин катастрофы российского Ту-154, летевшего в Сирию. Причинами трагедии могли быть техническое состояние самолета или ошибка пилотирования.

Об этом сообщил министр транспорта России Максим Соколов, передает РИА "Новости".

"Целью работы правительственной комиссии не является установление причин, приведших к данной катастрофе, к данной аварии. Однако хочу сказать, что для организации работы нам необходимо понимать, что же все-таки произошло с самолетом. Сегодня, насколько нам известно, основные версии не включают в себя версию террористического акта. Поэтому мы исходим из того, что причинами этой катастрофы могли бы быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования", — заявил российский министр.

Глава минтранса РФ уточнил, что причины трагедии устанавливает следствие, а также специальная техническая комиссия министерства обороны.

Ранее начальник службы безопасности полетов вооруженных сил России Сергей Байнетов заявил, что самолет Ту-154, потерпевший крушение над Черным морем, был технически исправен. "Самолет был технически исправен. Последние регламентные работы проводились в сентябре 2016 года", - рассказал Байнетов в эфире телеканала "Россия 24". Он также сообщил, что командир экипажа майор Роман Волков был летчиком первого класса, а экипаж неоднократно выполнял полеты в Сирию.

Напомним, самолет российского минобороны Ту-154 исчез с радаров утром в воскресенье вскоре после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находились 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты летели в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По предварительным данным, никто из тех, кто находился на борту самолета, не выжил. На данный момент обнаружены тела 12 погибших.

Понедельник, 26 декабря, объявлен в России общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы в Черном море.