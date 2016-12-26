В США разрабатывают план для взаимного признания Израиля и Палестины, - СМИ

Государственный секретарь США Джон Керри работает над основой для будущих переговоров и соглашения между Израилем и палестинцами. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на одно из палестинских изданий, передает телеканал 112.

Керри, как ожидается, намерен представить свою инициативу уже в январе, перед сменой администрации президента США. Сообщается, что проектом плана Керри предусмотрено создание палестинского государства в границах 1967 года и обмен территориями, вследствие которого 80% поселений останутся в юрисдикции Израиля.

Также предусмотрено признание палестинцами Израиля еврейским государством, а Израиль должен будет признать Палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме.

Напомним, 23 декабря Совет безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях. За документ, подготовленный Египтом, проголосовали 14 членов СБ ООН, воздержался лишь представитель США.

Правительство Израиля отказалось выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую строительство еврейских поселений.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание всем главам министерств на протяжении ближайших трех недель не совершать визитов в страны, проголосовавшие против Израиля в Совете безопасности ООН, и не проводить никаких встреч с министрами из этих стран, в том числе с украинской делегацией, которая поддержала резолюцию.