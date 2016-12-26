В немецком городе нашли двухтонную бомбу, были эвакуированы 50 тыс. человек

Это британская авиабомба, сброшенная на Аугсбург во время Второй мировой войны

Более 50 тысяч человек были эвакуированы из города Аугсбург в Южной Германии, чтобы саперы могли обезвредить бомбу времен Второй мировой войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Бомба была обнаружена на прошлой неделе во время строительных работ на подземной автостоянке. Обезвредить бомбу решили на Рождество.

Зона эвакуации составила 1,5 км в радиусе и распространилась на 32 тыс. домов и около 54 тыс. жителей. Точный вес бомбы составил 1,8 тонны.

Жителям сказали покинуть дома не позже 10 часов утра. Учебные заведения также были эвакуированы.

После 19:00 местные власти объявили, что бомба обезврежена. Мэр города поблагодарил специалистов за работу.

Власти города также сообщили, что бомба была сделана в Британии и сброшена на город в военное время.

Напомним, в августе в Берлине во время ремонтных работ в районе Пренцлауэр-Берг была найдена 100-килограммовая бомба советских времен.