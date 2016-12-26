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Главная » Мир » Папа Франциск: Сегодня мучеников больше, чем в первые века Церкви

Папа Франциск: Сегодня мучеников больше, чем в первые века Церкви

Папа Франциск: Сегодня мучеников больше, чем в первые века Церкви
Папа Франциск / Facebook.com/PopeFranciscus

Папа рассказал о преследованиях христиан со стороны радикальных исламистов на Ближнем Востоке

26.12.16 24
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В результате преследования христиан со стороны радикальных исламистов сегодня появилось больше мучеников за веру, чем в первые века христианства. Об этом заявил папа римский Франциск на площади Святого Петра во время выступления по случаю праздника святого Стефана, первого христианского мученика, передает ЛІГА.net со ссылкой на Reuters.

Он упомянул о преследовании христиан в Ираке, многие из которых сегодня имеют возможность впервые за долгое время отпраздновать Рождество в своих церквях, что стало возможным после освобождения городов от боевиков ИГИЛ. "Это был пример верности Евангелию. Несмотря на испытания и опасности, они отважно показывают, что принадлежат Христу", - подчеркнул Франциск.

Как отмечает агентство, христиане в северных районах Ирака, подконтрольных ИГИЛ, получили ультиматум: уплатить налог, принять ислам или умереть от меча. Большинство из них бежали в курдские регионы на восток. Лидеры различных церквей, в том числе коптской церкви в Египте, члены которой были обезглавлены, назвали тот факт, что христиан разных конфессий убивали на Ближнем Востоке, "экуменизмом крови".

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