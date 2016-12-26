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Скандальный голос. Почему Украина не встала на сторону Израиля
Фото: открытые источники

Скандальный голос. Почему Украина не встала на сторону Израиля

Позиция Украины по израильскому вопросу на голосовании Совбеза ООН была вполне предсказуемой. Но молчание официальных властей позволило заполнить информационное пространство домыслами и криками о предательстве союзника

Алексей Коваленко - 26.12.16 282
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Совет безопасности ООН 23 декабря принял историческую резолюцию с требованием к Израилю прекратить строительство поселений на палестинских территориях. Украина оказалась в числе стран, проголосовавших "за". Реакция не заставила себя ждать: Израиль отменил официальный визит украинского премьер-министра, как и встречи со всеми представителями 14 из 15 стран, одобривших резолюцию. Фокус попытался разобраться, почему Украина пошла на предсказуемое обострение отношений с Израилем и что из этого выйдет.

Накануне голосования

Автором антиизраильской, как её потом назовёт сам Израиль, резолюции был Египет. Со временем, не без давления США, официальный Каир отозвал документ. Его суть изложена в преамбуле и 13 пунктах, главный из которых – осуждение израильской политики строительства поселений "на оккупированных с 1967 года палестинских территориях" Западного берега реки Иордан, восточного Иерусалима и на Голанских высотах. Вместо Египта вопрос на голосование в Совбезе ООН внесли Новая Зеландия, Сенегал, Малайзия и Венесуэла. "За" проголосовало 14 из 15 стран, США воздержались.

Подобные документы на голосование Совбеза предлагались не раз, но ранее позиция США была неизменной: Вашингтон ветировал схожие проекты резолюций. В свою очередь, Иерусалим никогда не признавал незаконности построек на "спорных" землях. Более того, Израиль официально не заявлял о присоединении Западного берега реки Иордан или восточного Иерусалима. Хотя за последние 40 лет количество еврейского населения Западного берега реки Иордан выросло с 2 тыс. до практически 400 тыс. человек, официальный Иерусалим не признаёт, что заселение региона евреями происходит одновременно с вытеснением оттуда арабов.

Вполне ожидаемо, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об отказе выполнять условия резолюции несмотря на её обязательную юридическую силу. Наибольшие надежды он возлагает на скорое президентство Дональда Трампа, который, в отличие от администрации действующего президента США Барака Обамы, полностью поддерживает Нетаньяху в вопросе еврейских поселений.

Визит Гройсмана

Израиль заявил об отказе выполнять условия резолюции несмотря на её обязательную юридическую силу

Реакция премьер-министра Нетаньяху по отношению к странам, голосовавшим "за" оказалась молниеносной. Иерусалим отозвал послов из Новой Зеландии и Сенегала, а также отменил официальный визит украинского премьер-министра Владимира Гройсмана в Израиль. Он дал указание всем главам министерств на протяжении ближайших трёх недель не совершать визитов в страны, проголосовавшие против Израиля, и не проводить никаких встреч с министрами из этих стран, в том числе с украинской делегацией.

По информации источников Фокуса, решение об отмене визита Гройсмана оказалось болезненным для самого премьер-министра. Вероятно, премьер-министр обещал Нетаньяху воздержаться от голосования, однако ему не удалось убедить ни президента Петра Порошенко, ни министра иностранных дел Павла Климкина.

"Украина действует с точки зрения своей безопасности. Достаточно давно решили, что израильско-палестинский конфликт будет урегулироваться по принципу двух государств ("Два государства для двух народов", предусматривающий создание Государства Палестина наряду с Израилем, - Фокус). Если бы внутри Украины не было фактора сепаратизма – она, скорее всего, воздержалась бы в голосовании. Израиль действительно важный партнёр Украины, особенно в сфере безопасности и обороны", – говорит политолог-международник Георгий Кухалейшвили.

Другой позиции придерживается президент Еврейского Форума Украины Аркадий Монастырский. ПО его словам, не стоит связывать голосование украинских дипломатов в Совбезе ООН с фактором сепаратизма – аннексированным Крымом или оккупированным Донбассом. "Вопросы не имеют ничего общего. Израиль не аннексировал арабские территории. Там на одной земле и еврейские, и арабские поселения. Арабы имеют абсолютно равные права с евреями, которые там живут. В Израиле второй государственный язык – арабский", – заявляет Монастырский.

И политолог-международник, и президент Еврейского Форума Украины согласны в одном: выведение Израилем поселений со "спорных" территорий ухудшит военно-политическую обстановку в регионе. "Если Израиль выведет свои поселения с Западного берега реки Иордан и Голанских высот – мы не знаем, кто будет там доминировать в дальнейшем. Возможно, к власти снова придут радикальные экстремисты. Это головная боль не только для Израиля, но и для прилегающих государств, в том числе – для Иордании", – говорит Кухалейшвили. И он, и президент Еврейского Форума Украины вспоминают, как ХАМАС получил контроль над Сектором Газа после выведения из региона еврейских поселений.

Голосование за резолюцию однозначно негативно повлияет на отношения с Израилем

Больше не друзья?

Отмена визита украинского премьер-министра, скорее всего, будет не единственным последствием в отношениях Израиля и Украины. Под угрозой оказались также переговоры о создании зоны свободной торговли, военное сотрудничество, а также поддержка Украины в вопросах наподобие признания аннексии Крыма (Израиль совсем недавно поддержал последнюю резолюцию ООН по Крыму. – Фокус.) или официального признания Голодомора геноцидом против украинского народа. Неизвестно и будущее безвизового режима между двумя странами.

Кухалейшвили отмечает, что голосование за резолюцию однозначно негативно повлияет на отношения с Израилем, но уточняет ,что Украина – не единственное государство, проголосовавшее "за". Среди 14 поддержавших резолюцию была и Франция, поддержка которой стала "голосом солидарности с Европой".

Аркадий Монастырский настаивает на том, что Украина должна была воздержаться при голосовании. "За последние годы было сделано много хорошего в отношениях двух государств. Жаль, что такое решение все подрывает. Теперь нужен какой-то прорыв, чтобы дипломаты продолжали сближение", – говорит президент Еврейского Форума.

Позиция украинской дипломатии по израильскому вопросу на голосовании Совбеза ООН, тем не менее, была вполне предсказуемой – точно так же Украина в составе 14 стран проголосовала за подобную резолюцию и в 2000 году. Голосование Украины 23 декабря было ожидаемым и взвешенным, но вместо попытки официальными заявлениями и пояснениями а прессе минимизировать урон для дипломатических отношений с Израилем, украинские власти молчали. Молчание позволило заполнить информационное пространство домыслами и криками о предательстве стратегического партнёра и союзника.

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