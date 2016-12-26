Скандальный голос. Почему Украина не встала на сторону Израиля

Позиция Украины по израильскому вопросу на голосовании Совбеза ООН была вполне предсказуемой. Но молчание официальных властей позволило заполнить информационное пространство домыслами и криками о предательстве союзника

Совет безопасности ООН 23 декабря принял историческую резолюцию с требованием к Израилю прекратить строительство поселений на палестинских территориях. Украина оказалась в числе стран, проголосовавших "за". Реакция не заставила себя ждать: Израиль отменил официальный визит украинского премьер-министра, как и встречи со всеми представителями 14 из 15 стран, одобривших резолюцию. Фокус попытался разобраться, почему Украина пошла на предсказуемое обострение отношений с Израилем и что из этого выйдет.

Накануне голосования

Автором антиизраильской, как её потом назовёт сам Израиль, резолюции был Египет. Со временем, не без давления США, официальный Каир отозвал документ. Его суть изложена в преамбуле и 13 пунктах, главный из которых – осуждение израильской политики строительства поселений "на оккупированных с 1967 года палестинских территориях" Западного берега реки Иордан, восточного Иерусалима и на Голанских высотах. Вместо Египта вопрос на голосование в Совбезе ООН внесли Новая Зеландия, Сенегал, Малайзия и Венесуэла. "За" проголосовало 14 из 15 стран, США воздержались.

Подобные документы на голосование Совбеза предлагались не раз, но ранее позиция США была неизменной: Вашингтон ветировал схожие проекты резолюций. В свою очередь, Иерусалим никогда не признавал незаконности построек на "спорных" землях. Более того, Израиль официально не заявлял о присоединении Западного берега реки Иордан или восточного Иерусалима. Хотя за последние 40 лет количество еврейского населения Западного берега реки Иордан выросло с 2 тыс. до практически 400 тыс. человек, официальный Иерусалим не признаёт, что заселение региона евреями происходит одновременно с вытеснением оттуда арабов.

Вполне ожидаемо, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об отказе выполнять условия резолюции несмотря на её обязательную юридическую силу. Наибольшие надежды он возлагает на скорое президентство Дональда Трампа, который, в отличие от администрации действующего президента США Барака Обамы, полностью поддерживает Нетаньяху в вопросе еврейских поселений.

Визит Гройсмана

Израиль заявил об отказе выполнять условия резолюции несмотря на её обязательную юридическую силу

Реакция премьер-министра Нетаньяху по отношению к странам, голосовавшим "за" оказалась молниеносной. Иерусалим отозвал послов из Новой Зеландии и Сенегала, а также отменил официальный визит украинского премьер-министра Владимира Гройсмана в Израиль. Он дал указание всем главам министерств на протяжении ближайших трёх недель не совершать визитов в страны, проголосовавшие против Израиля, и не проводить никаких встреч с министрами из этих стран, в том числе с украинской делегацией.

По информации источников Фокуса, решение об отмене визита Гройсмана оказалось болезненным для самого премьер-министра. Вероятно, премьер-министр обещал Нетаньяху воздержаться от голосования, однако ему не удалось убедить ни президента Петра Порошенко, ни министра иностранных дел Павла Климкина.

"Украина действует с точки зрения своей безопасности. Достаточно давно решили, что израильско-палестинский конфликт будет урегулироваться по принципу двух государств ("Два государства для двух народов", предусматривающий создание Государства Палестина наряду с Израилем, - Фокус). Если бы внутри Украины не было фактора сепаратизма – она, скорее всего, воздержалась бы в голосовании. Израиль действительно важный партнёр Украины, особенно в сфере безопасности и обороны", – говорит политолог-международник Георгий Кухалейшвили.

Другой позиции придерживается президент Еврейского Форума Украины Аркадий Монастырский. ПО его словам, не стоит связывать голосование украинских дипломатов в Совбезе ООН с фактором сепаратизма – аннексированным Крымом или оккупированным Донбассом. "Вопросы не имеют ничего общего. Израиль не аннексировал арабские территории. Там на одной земле и еврейские, и арабские поселения. Арабы имеют абсолютно равные права с евреями, которые там живут. В Израиле второй государственный язык – арабский", – заявляет Монастырский.

И политолог-международник, и президент Еврейского Форума Украины согласны в одном: выведение Израилем поселений со "спорных" территорий ухудшит военно-политическую обстановку в регионе. "Если Израиль выведет свои поселения с Западного берега реки Иордан и Голанских высот – мы не знаем, кто будет там доминировать в дальнейшем. Возможно, к власти снова придут радикальные экстремисты. Это головная боль не только для Израиля, но и для прилегающих государств, в том числе – для Иордании", – говорит Кухалейшвили. И он, и президент Еврейского Форума Украины вспоминают, как ХАМАС получил контроль над Сектором Газа после выведения из региона еврейских поселений.

Голосование за резолюцию однозначно негативно повлияет на отношения с Израилем

Больше не друзья?

Отмена визита украинского премьер-министра, скорее всего, будет не единственным последствием в отношениях Израиля и Украины. Под угрозой оказались также переговоры о создании зоны свободной торговли, военное сотрудничество, а также поддержка Украины в вопросах наподобие признания аннексии Крыма (Израиль совсем недавно поддержал последнюю резолюцию ООН по Крыму. – Фокус.) или официального признания Голодомора геноцидом против украинского народа. Неизвестно и будущее безвизового режима между двумя странами.

Кухалейшвили отмечает, что голосование за резолюцию однозначно негативно повлияет на отношения с Израилем, но уточняет ,что Украина – не единственное государство, проголосовавшее "за". Среди 14 поддержавших резолюцию была и Франция, поддержка которой стала "голосом солидарности с Европой".

Аркадий Монастырский настаивает на том, что Украина должна была воздержаться при голосовании. "За последние годы было сделано много хорошего в отношениях двух государств. Жаль, что такое решение все подрывает. Теперь нужен какой-то прорыв, чтобы дипломаты продолжали сближение", – говорит президент Еврейского Форума.

Позиция украинской дипломатии по израильскому вопросу на голосовании Совбеза ООН, тем не менее, была вполне предсказуемой – точно так же Украина в составе 14 стран проголосовала за подобную резолюцию и в 2000 году. Голосование Украины 23 декабря было ожидаемым и взвешенным, но вместо попытки официальными заявлениями и пояснениями а прессе минимизировать урон для дипломатических отношений с Израилем, украинские власти молчали. Молчание позволило заполнить информационное пространство домыслами и криками о предательстве стратегического партнёра и союзника.