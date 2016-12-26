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Главная » Мир » Новое наступление на Мосул начнется в ближайшие дни
Новое наступление на Мосул начнется в ближайшие дни
Армия Ирака / Фото: hamodia.com

Новое наступление на Мосул начнется в ближайшие дни

Иракские подразделения отвоевали уже четверть города

26.12.16 254
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Иракские войска начнут наступление против сил "Исламского государства" в городе Мосул в ближайшие дни и продолжат военную операцию, которая длится уже два месяца. Об этом заявил подполковник Стюарт Джеймс, командир батальона, который оказывает поддержку силам безопасности Ирака на юго-восточном фронте, передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Сейчас мы проводим следующий этап наступления и начинаем проникновение вглубь восточных районов Мосула. Поэтому сейчас происходит позиционирование и определение местоположения людей и оборудования в городе... Наступление произойдет в ближайшие несколько дней", – сказал Джеймс.

Иракские подразделения отвоевали четверть Мосула, но их продвижение замедлилось в последние дни.

Несколько тысяч бойцов иракской полиции с тяжелым вооружением две недели назад были переведены из южных окрестностей Мосула для укрепления восточного фронта после того, как армейские подразделения понесли тяжелые потери во время контрудара ИГИЛ.

По словам Джеймса, темпы предстоящего этапа наступления в восточной части будут зависеть от сопротивления "Исламского государства".

"Если мы достигнем больших успехов в первый день и наберем обороты, то наступление может пойти очень быстро. Если бои будут очень тяжелыми в первый день, и нам придется удерживать позиции, это может занять больше времени", – сказал военный.

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