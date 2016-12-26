Новое наступление на Мосул начнется в ближайшие дни

Иракские войска начнут наступление против сил "Исламского государства" в городе Мосул в ближайшие дни и продолжат военную операцию, которая длится уже два месяца. Об этом заявил подполковник Стюарт Джеймс, командир батальона, который оказывает поддержку силам безопасности Ирака на юго-восточном фронте, передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.
"Сейчас мы проводим следующий этап наступления и начинаем проникновение вглубь восточных районов Мосула. Поэтому сейчас происходит позиционирование и определение местоположения людей и оборудования в городе... Наступление произойдет в ближайшие несколько дней", – сказал Джеймс.
Иракские подразделения отвоевали четверть Мосула, но их продвижение замедлилось в последние дни.
Несколько тысяч бойцов иракской полиции с тяжелым вооружением две недели назад были переведены из южных окрестностей Мосула для укрепления восточного фронта после того, как армейские подразделения понесли тяжелые потери во время контрудара ИГИЛ.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В боях за Мосул уничтожены уже 4 тыс. боевиков ИГИЛ
По словам Джеймса, темпы предстоящего этапа наступления в восточной части будут зависеть от сопротивления "Исламского государства".
"Если мы достигнем больших успехов в первый день и наберем обороты, то наступление может пойти очень быстро. Если бои будут очень тяжелыми в первый день, и нам придется удерживать позиции, это может занять больше времени", – сказал военный.