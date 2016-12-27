В Сирии близ Дамаска активизировались бои

Сирийские правительственные войска усилили авиабомбардировки контролируемой повстанцами долины Вади Барада вблизи Дамаска, где находится источник, из которого в столицу поставляется большая часть воды, передает Укринформ со ссылкой на Reuters.

"Они пытаются принудить нас к сдаче, однако мы не отступим со своей земли", - цитирует агентство Абу аль-Бараа, лидера местной группировки повстанцев Ахрар аль-Шам. При этом аль-Бараа заявил, что правительственные авиаудары разрушили насосную станцию, которая перекачивала воду в Дамаск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия испытала на сирийцах более 160 новых образцов оружия

"Повстанцы и местные жители также утверждают, что в результате бомбардировок погибло 14 мирных жителей и получила повреждения больница", - пишет Reuters. Агентство добавляет, что на контролируемой повстанцами территории долины Вади Барада находятся около 10 населенных пунктов и проживает около 100 тыс. лиц.

Напомним, 7 ноября стало известно, что авиация режима Асада и ВКС России нанесли удары по жилым районам в пригородах Дамаска - Восточная Гута и Дума, в результате чего погибло и ранено множество мирных жителей. При этом авиация применила против мирного населения зажигательные бомбы.