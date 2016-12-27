Спокойствие в Европе в обмен на Крым: СМИ сообщили об условиях сближения Трампа и Путина

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер разрабатывает план для избранного президента США Дональда Трампа по нормализации отношений страны с Россией. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на данные европейских спецслужб, передает Укринформ.

Сообщается, что Киссинджер должен стать посредником между Трампом и президентом России Владимиром Путиным. В частности, он предлагает Трампу признать превосходство России на юго-западных территориях бывшего СССР, а также добиться отмены антироссийских санкций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Администрация Трампа не включила Россию в список главных угроз для США

"Россия гарантирует безопасность в Восточной Европе и будет постепенно снижать свою активность в этом регионе. Взамен запад не будет вмешиваться в крымский вопрос", - говорится в заметке Bild.