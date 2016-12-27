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Главная » Мир » Спокойствие в Европе в обмен на Крым: СМИ сообщили об условиях сближения Трампа и Путина

Спокойствие в Европе в обмен на Крым: СМИ сообщили об условиях сближения Трампа и Путина

Спокойствие в Европе в обмен на Крым: СМИ сообщили об условиях сближения Трампа и Путина
Генри Киссинджер / Фото: trend.az

Посредником между президентом США и России станет бывший глава Госдепа США Генри Киссинджер

27.12.16 358
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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер разрабатывает план для избранного президента США Дональда Трампа по нормализации отношений страны с Россией. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на данные европейских спецслужб, передает Укринформ.

Сообщается, что Киссинджер должен стать посредником между Трампом и президентом России Владимиром Путиным. В частности, он предлагает Трампу признать превосходство России на юго-западных территориях бывшего СССР, а также добиться отмены антироссийских санкций.

"Россия гарантирует безопасность в Восточной Европе и будет постепенно снижать свою активность в этом регионе. Взамен запад не будет вмешиваться в крымский вопрос", - говорится в заметке Bild.

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