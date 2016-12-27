Московский суд признал события Евромайдана государственным переворотом

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олейника и признал Революцию достоинства в Украине государственным переворотом. Об этом сообщает РИА "Новости".

Перед заседанием были приняты повышенные меры безопасности - полиция и приставы охраняли не только вход в здание, но и этаж, где шло заседание. В то же время журналистов в зал не пустили - они смотрели заседание с помощью трансляции в отдельном зале.

Из уст беглых украинских чиновников и силовиков прозвучали традиционные для российской пропаганды тезисы об угрозах лидеров Евросоюза сменой власти в Украине в случае отказа подписать соглашение с ЕС об ассоциации, о руководстве протестными акциями американскими спецслужбами и о грузинских и прибалтийских снайперах на Майдане.

Напомним, 15 декабря Дорогомиловский суд Москвы начал процесс по иску экс-нардепа от Партии регионов Владимира Олейника о признании "государственным переворотом" в Украине событий начала 2014 года.