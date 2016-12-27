Штайнмайер заявил о глубоком кризисе в Евросоюзе

Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил обеспокоенность ситуацией в Евросоюзе.

"Европа, бесспорно, движется в неспокойном фарватере и должна быстро найти в себе силы, чтобы восстановиться", - заявил он в интервью газете Saarbrücker Zeitung, передает Deutsche Welle.

По словам главы МИД Германии, Евросоюзу необходимо создать будущую стратегию в отношении мигрантов и беженцев, заняться вопросом внутренней и внешней безопасности, развивать рынок труда и экономику. "Там, где безработица среди молодежи составляет 50% и даже больше, естественно, не возникнет энтузиазма по поводу Европы", - констатировал Штайнмайер.

Он отметил, что Европа не решит своих проблем с теми, кто видит выход в возвращении к национальной обособленности. Штайнмайер выразил надежду на то, что и после выборов в Нидерландах, во Франции и в Германии в 2017 году повсюду будут править правительства, "которые не допустят свертывания процессов европейской интеграции".