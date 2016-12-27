Додон отправил в отставку министра обороны за "заигрывание с НАТО"

Президент Молдовы Игорь Додон, известный своими пророссийскими взглядами, подписал указ об отставке Анатола Шалару с должности министра обороны. Об этом сообщает LB.UA.

По его словам, "заигрывание с НАТО" и поддержка идеи объединения страны с соседней Румынией несовместимы с полномочиями министра обороны независимой и суверенной страны, в конституции которой говорится о нейтралитете.

"Этот министр заигрывал с НАТО, прекрасно зная, что, согласно конституции, Молдова - нейтральное государство. Он стоял за появлением американской военной техники на площади Великого национального собрания в День Победы, что может быть квалифицировано не иначе как провокация. Он открыто выступал и выступает за объединение республики Молдова с Румынией, что также недопустимо. Кроме этого, он уволил солидное число профессионалов из системы обороны и госбезопасности, заменив их близкими к Либеральной партии людьми, поддерживающими юнионистскую идеологию", - написал Додон.

Додон добавил, что ранее Шалару также обвиняли в нанесении ущерба имуществу минобороны на десятки миллионов леев путем продажи боеприпасов, сомнительных сделок с оружием и материальными благами, находящимися на балансе оборонного ведомства.

Напомним, лидер партии социалистов Молдовы Игорь Додон, известный своей пророссийскими взглядами, был избран президентом Молдовы во втором туре выборов 13 ноября, получив более 52% голосов избирателей.

23 декабря в Кишиневе прошла церемония инаугурации пятого президента Молдовы Игоря Додона.