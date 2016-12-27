Москва пытается ослабить ЕС изнутри, - президент Болгарии

России это удается делать с помощью финансовой поддержки антиевропейских партий и СМИ

Президент Болгарии Росен Плевнелиев заявил, что есть достаточно признаков того, что Россия финансирует антиевропейские партии и СМИ.

Об этом он заявил в интервью одному из немецких изданий, пишет DW.

Плевнелиев подчеркнул, что кроме попыток дестабилизировать ЕС, Москва также пытается ослабить ЕС изнутри поддержкой ультранационалистических партий и движений. Кремль пытается на новом идеологическом фундаменте добиться того, что в свое время попытался сделать СССР, а именно распространить сомнения относительно ценностей демократии.

"Это - организованная политика, проводимая с четкой целью дестабилизации ЕС", - подчеркнул он.

Напомним, в ноябре этого года пророссийски настроенный Румен Радев был избран президентом Болгарии. Он, в частности, пообещал вместе с болгарским правительством работать над отменой санкций против России.