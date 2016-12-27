Суд ЕС приостановил решение о доступе Газпрома к газопроводу OPAL

Суд Европейского Союза приостановил решение о доступе Газпрома к 80% мощностей газопровода OPAL. Об этом заявил председатель правления польской компании PGNiG, которая подала иск в суд ЕС, Петр Возняк, передает Европейская правда со ссылкой на Onet.

"Мы остановили довольно неудачное, а для нас вредное решение Еврокомиссии о доступе Газпрома к OPAL до рассмотрения этого решения судом ЕС", – сказал президент PGNiG на пресс-конференции.

Напомним, что в начале декабря компания PGNiG выдвинула Европейской комиссии 14 претензий за разрешение, выданное Газпрому, на увеличение до 2033 года пропускной способности газопровода OPAL с 50 до 80%.

19 декабря сообщалось, что правительство Польши оспорило в Европейском суде решение Еврокомиссии о расширении доступа российского Газпрома к трубопроводу Opal.