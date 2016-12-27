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Главная » Мир » Путин выделил "Ночным волкам" грант на "мотоциклетные паломничества"

Путин выделил "Ночным волкам" грант на "мотоциклетные паломничества"

Путин выделил "Ночным волкам" грант на "мотоциклетные паломничества"
Фото: hs.fi

Байкеры будут бороться за единение братских славянских народов путем общественной дипломатии

27.12.16 280
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Российский мотоклуб "Ночные волки", известный активной поддержкой путинского режима, получил 3,1 млн рублей (около $51 тыс.) в форме президентского гранта на проект "Славянский мир". Об этом сообщает Русская служба BBC.

"Это мотоциклетные и автомобильные паломничества и пробеги, направленные на единение братских славянских народов путем общественной дипломатии", - говорится в заявке к проекту.

"Ночные волки" уже неоднократно получали путинские гранты. Согласно подсчетам главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, организация и связанные с ней структуры только в 2013-2014 годах получили 56 млн рублей.

Помимо "Ночных волков", президентский грант в размере 3 млн рублей получило движение "Бессмертный полк России". Деньги, выделенные движению, пойдут на создание всероссийской горячей линии. Она будет предназначаться для противодействия "политике информационной войны, манипулятивным технологиям, нацеленным на негативную переоценку событий и итогов Второй мировой, Великой Отечественной войны".

С "деструктивной систематической информационной работой" намерена работать и организация "Великий Север". Она получила 3,5 млн рублей на проект "Единый Крым: развитие, укрепление и защита", который будет направлен на борьбу с такой работой. Она, как указывается в заявке проекта, "осуществляется с территории стран ближнего и дальнего зарубежья и нацелена на дестабилизацию национального единства крымского региона".

Президентский грант получила и организация "Боевое братство", которой руководит экс-губернатор Подмосковья Борис Громов. Структура потратит 3 млн рублей на автопробег по городам России, во время которого покажет спектакль "Молодая Гвардия".

Напомним, институт президентских грантов для некоммерческих общественных организаций в России существует с 2006 года, но активизировался в 2012 году после принятия госдумой закона об "иностранных агентах", ограничивший для НКО возможность получать деньги из-за рубежа.

 

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