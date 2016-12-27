Вступили в силу расширенные санкции США против России

В "черный" список добавлены 23 компании российского оборонпрома и из оккупированного Крыма

Расширенные санкции США против компаний из России и аннексированного Крыма 27 декабря официально обнародованы и вступают в силу. Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

"Соединенные Штаты продолжают наращивать давление на Россию, вводя новые санкции за нарушение международного права и разжигание конфликта на востоке Украины. 15 компаний российского оборонпрома и 8 – во временно оккупированном украинском Крыму – под усиленными американскими санкциями", – говорится в сообщении.

"27 декабря министерство торговли США добавляет 23 компании из России и Крыма в американский санкционный список, превращая Крым в экономически токсичный регион и блокируя деятельность российской оборонки. Работаем вместе с американскими партнерами, для восстановления территориальной целостности Украины", – отметили в посольстве.

Среди компаний, в отношении которых будут введены санкции, есть семь дочерних компаний российского концерна "Алмаз-Антей", восемь дочерних компаний концерна "Радиоэлектронные технологии", компании "Крымские порты" и "Крымская железная дорога".