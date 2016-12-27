Премьер Ирака надеется в течении 3 месяцев покончить с ИГИЛ в стране

Для уничтожения террористической группировки "Исламское государство" в Ираке необходимо еще около трех месяцев. Об этом во вторник, 27 декабря, заявил премьер-министр страны Хайдер аль-Абади. Об этом пишет DW.

"Все указывает на то, что Ираку нужно три месяца на уничтожение "Исламского государства", - сказал он.

Хайдер аль-Абади не первый раз заявляет о скорой победе над исламистами. Ранее он утверждал, что к концу текущего года иракские войска вернут город Мосул под контроль иракских властей. Впрочем, темпы наступления на город замедлились, главным образом из-за необходимости защиты большого количества мирных жителей. Они в основном остались в своих домах вместо того, чтобы спасаться бегством. Поэтому город до сих пор удерживают исламисты.

Напомним, наступление на Мосул продолжается уже более 2 месяцев. В нем, кроме собственно соединений иракской армии, участвуют отряды шиитских ополченцев и курдские отряды самообороны.

26 декабря представитель армии США Стюарт Джеймс завил, что в ближайшие дни иракские войска возобновят наступление против ИГИЛ в городе Мосул.