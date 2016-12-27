Луческу считает, что Украину и Россию разделила случайность

Экс-тренер Шахтера Мирча Луческу, который сейчас возглавляет Зенит, заявил, что не видит разницы между Украиной и Россией, которые, по его мнению, представляют две части одной страны. Об этом пишет Чемпион.

"После Донецка мне не было сложно адаптироваться. Россия и Украина для меня - одно и та же страна. Их разделила случайность, история", - сказал он.

"Но для моих сверстников это все бывший Советский Союз. Обычаи и жизни здесь одни и те же, способ мышления идентичен, тип поведения - тоже", - подытожил Луческу.

Напомним, 24 мая Мирча Луческу официально возглавил санкт-петербургский "Зенит". Контракт рассчитан на два сезона и предусматривает возможность продления еще на один год.