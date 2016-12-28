Черногория выдала ордер на арест двух россиян и трех сербов по подозрению в попытке госпереворота

Черногория выдала международный ордер на арест двух граждан Российской Федерации и троих граждан Сербии по подозрению в попытке государственного переворота с целью свержения правительства страны, передает Радио Свобода.

Как отмечается, сейчас эти пять человек находятся в розыске по подозрению в террористической деятельности, которая предусматривала план убийства премьер-министра Черногории Мило Джунаковича и захват парламента в день выборов в октябре.

Местные СМИ сообщили, что один из разыскиваемых сербов – Неманья Ристич, который появился на фотографии рядом с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 12 декабря во время его визита в Белград.

Двое россиян, по данным прокуратуры Черногории, являются членами российской военной разведки, которые осуществляли слежку за Джукановичем с территории соседней Сербии.

Напомним, 16 октября в день парламентских выборов в Черногории арестовали 20 граждан Сербии. Их обвиняют в планировании вооруженных нападений на государственные учреждения.

Как сообщалось, прокурор Черногории Миливое Катнич заявил, что "русские националисты" планировали убить премьер-министра страны Мило Джукановича, чтобы привести к власти оппозиционную партию.

Кремль категорически отверг возможность причастности Москвы к попыткам организации каких-либо противоправных действий в Черногории.