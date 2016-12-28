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Главная » Мир » Видео Российский премьер Медведев "породил" 2 из 10 топ-мемов 2016 года по версии Google

Видео Российский премьер Медведев "породил" 2 из 10 топ-мемов 2016 года по версии Google

<span class="label red">Видео</span> Российский премьер Медведев "породил" 2 из 10 топ-мемов 2016 года по версии Google
Дмитрий Медведев / Фото: ТАСС

 "Денег нет, но вы держитесь" и "Русиано" вместо кофе "американо" – очередные перлы в копилке политика

28.12.16 5
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев стал автором двух мемов, вошедших в российский топ-10 за 2016 год по версии сервиса Google Trends.

Об этом сообщается на сайте сервиса, передает УНИАН.

Фраза "Денег нет, но вы держитесь" занимает вторую строчку списка. Эти слова Медведев произнес во время встречи с пенсионерами в оккупированном Крыму в мае 2016 года.

Так, на вопрос об индексации пенсий глава российского правительства сказал: "Просто денег нет сейчас. Найдем деньги — сделаем индексацию. Вы держитесь здесь! Вам всего доброго и хорошего настроения".

 

Второй мем авторства Медведева — "Русиано" — занимает седьмую позицию. Переименовать кофе "американо" в "русиано" российский премьер предложил на заседании Евразийского межправительственного совета.

Так, в разговоре Медведев отметил, что белорусские чиновники вели себя "исключительно конструктивно", на что глава правительства Беларуси Андрей Кобяков сказал, что ему в этом помог восточный кофе.

"Говорит, дайте мне американо. Это вообще неполиткорректно звучит. Давайте американо переименуем!", — предложил Медведев, обращаясь к одному из участников заседания.

"Русиано", — нашел новое название для напитка российский премьер.

Возглавляет топ-10 мемов по версии Google Trends слово "патимейкер", а замыкает — "мое увожение".

Google Trends — это публичное приложение корпорации Google, которое показывает, как часто определенный термин ищут по отношению к общему объему поисковых запросов в различных регионах мира и на различных языках.

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