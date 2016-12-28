Турция и РФ согласовали план перемирия в Сирии

Действие договоренности охватит все районы страны, где идут бои между оппозиционными группировками и силами режима Асада

Вслед за договоренностями о перемирии в восточных районах Алеппо и последующей эвакуацией населения и бойцов оппозиции Анкара и Москва пришли к соглашению по вопросу плана, предполагающего распространение режима перемирия на всю территорию Сирии, сообщает Anadolu со ссылкой на достоверные источники.

Действие договоренности охватит все районы Сирии, где идут бои между оппозиционными группировками и силами режима Асада и его наемниками. В рамках договоренности Турции и Москвы сторонам конфликта будет предложено прекратить боевые действия с 00:00 29 декабря.

При этом договоренность о перемирии не распространяется на террористические организации. Агентство напоминает, что, помимо "Исламского государства" и ряда других экстремистских исламистских группировок, которые считаются террористическими и Россией, и Турцией, Анкара называет террористическими также отряды курдского ополчения.

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Указанный план будет представлен участникам конфликта. В случае успеха соглашения о перемирии, режим Асада и оппозиция при содействии Турции и России начнут в Астане обсуждения политического урегулирования конфликта. Турция и Россия выступят гарантами урегулирования.

Договоренность направлена на содействие продвижению политического процесса, что предусмотрено резолюцией Генассамблеи ООН за № 2254 по Сирии.