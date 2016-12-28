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Главная » Мир » МИД Турции: Мирное урегулирование в Сирии при Асаде невозможно
Конфликт в Сирии

МИД Турции: Мирное урегулирование в Сирии при Асаде невозможно

МИД Турции: Мирное урегулирование в Сирии при Асаде невозможно
Фото: Flickr/Free Syria

Оппозиция никогда не смирится с пребыванием у власти действующего президента

28.12.16 39
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Мирное урегулирование в Сирии при сохранении режима Башаре Асаде невозможно. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет УНИАН.

По словам министра, сирийская оппозиция не прикатит вооруженную борьбу до тех пор, пока при власти в стране будет прибывать действующий президент.

Также Чавушоглу подтвердил, что Турция подготовила соглашение о прекращении огня.

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Напомним, в среду, 28 декабря, появилась информация о согласовании Россией и Турцией условий перемирия в Сирии. Режим прекращения огня должен наступить в 00:00 29 декабря  и охватить все районы Сирии, где идут бои между оппозиционными группировками и силами режима Асада. При этом договоренность о перемирии не распространяется на террористические организации.

 

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