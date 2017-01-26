Цитаты из интервью Билла Гейтса, выходившие в разных изданиях за последние двадцать лет, наглядно демонстрируют, как он стал влиятельным IT-профессионалом, а затем и человеком, изменившим ход истории

6 января 2008 года Билл Гейтс вышел на подиум выставки высоких технологий CES и объявил о своём окончательном уходе из Microsoft. Один из богатейших людей мира решил полностью посвятить себя благотворительности. Но фактически основатель компании отошёл от дел ещё в 2000-м, когда передал место генерального директора Стиву Балмеру. Тогда казалось, что положение Microsoft на IT-олимпе незыблемо.

За первые 25 лет Гейтс превратил маленький софтверный бизнес в одну из крупнейших компаний мира. Стремительный взлёт был обусловлен наступлением эры персональных компьютеров. Но закат всегда начинается в полдень, когда солнце светит ярче всего. В 1992-м, когда Microsoft осваивалась в роли IT-компании №1, всё та же IBM выпустила мобильный телефон Simon с сенсорным экраном и основными функциями карманного компьютера. Это был первый прообраз смартфона. Однако этот звонок Билл Гейтс не услышал. Начиналась новая эра, в которой Microsoft оказалась на вторых ролях.

Фокус составил подборку цитат Гейтса, которые помогают создать представление об основателе корпорации Microsoft, общественном деятеле и, без сомнения, одном из умнейших людей нашего времени.

«Бизнес — увлекательнейшая игра, в которой максимум азарта сочетается с минимумом правил»

«Прежде чем отправляться спасать леса Амазонии от уничтожения жестоким поколением твоих родителей, попробуй хотя бы навести порядок в своей комнате»

«Миру наплевать на вашу самооценку. Жизнь будет требовать от вас закончить дело до того, как вы почувствуете себя уверенно»

«Вы считаете, что учитель слишком требователен? Подождите, когда станете начальником вы»

«Подавать гамбургеры — не ниже вашего достоинства. Ваши дедушки и бабушки использовали другое слово для раздачи котлет — они называли это возможностью»

«Ваша школа, может быть, и покончила с делением на лидеров и неудачников, но жизнь нет. В некоторых школах не ставят плохих оценок и дают вам столько попыток, сколько вам требуется для правильного ответа. Это не имеет ничего общего с реальной жизнью»

«Жизнь не поделена на семестры. У вас не будет летних каникул, и найдётся немного работодателей, которые заинтересованы в том, чтобы вы нашли себя. Ищите за свой счёт!»

«Телевидение — это не реальная жизнь. В действительности людям обычно приходится ходить на работу, а не сидеть за столиком кафе»

«Будьте обходительны с зубрилками и ботаниками. Не исключено, что вскоре вы будете работать на одного из них»

«Наслаждайтесь тем, что вы делаете, и вы никогда в своей жизни не будете работать»

«Ваши самые несчастные клиенты — это ваш самый главный источник для изучения»

«Успех — паршивый учитель. Он заставляет умных людей думать, что они не могут проиграть»

«В любое время уходите и создавайте своё дело — а в Гарвард вернуться никогда не поздно!»

«Не люблю конференции во всяких экзотических местах. Такое ощущение, что чем приятнее место, тем меньше делается работы»

«Чем я всегда рад поделиться, так это своим энтузиазмом»

«Когда вам в голову пришла хорошая идея, действуйте незамедлительно»

«Я всегда буду искать ленивого человека для работы, ведь он найдёт много лёгких путей для решения поставленной задачи»

«Мы объясняем людям, что, если никто не смеялся хотя бы над одной из их идей, они, возможно, недостаточно творчески подходят к работе»

«У моих детей, конечно, будет компьютер. Но первым делом они получат книги»

«Чудесно праздновать свой успех, но более важным является умение выносить уроки из своих провалов»