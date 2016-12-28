ОБСЕ заявила о хакерской атаке на ее веб-сайт

В организации не исключают, что к нападению причастны российские хакеры

Веб-сайт Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в начале ноября подвергся хакерской атаке, в инциденте подозревают хакеров из Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Было совершено нападение. Мы узнали об этом в начале ноября… Сейчас система в безопасности, нам дали совершенно новые системы безопасности и пароли", - цитирует агентство слова представителя ОБСЕ.

По данным источников агентства, атаку на сайт ОБСЕ могла совершить российская хакерская группировка APT28, которая ранее была замешана во взломе почтовых серверов Демократической партии США.

В ОБСЕ также допускают этот вариант, однако подчеркнули, что возможность для проведения расследования отсутствует.

Напомним, 6 декабря хакеры взломали сайт Государственной казначейской службы Украины. Вместо страницы Госказначейства по ссылке www.treasury.gov.ua происходила переадресация на сайт www.whoismrrobot.com. Кроме того, не загружался сайт Министерства финансов Украины.

13 декабря хакеры "положили" сайт Министерства обороны.

15 декабря та же участь постигла сайт Укрзализныци.

16 декабря хакеры атаковали сайт Мининфраструктуры.

Согласно данным американской компании по кибербезопасности CrowdStrike хакерская группа Fancy Bear, связанная с российским правительством, вероятно, использовала вредоносные программы на устройствах Android для отслеживания украинской артиллерии и ее целей с конца 2014 до 2016 года.