Трамп просит Израиль потерпеть, пока он не вступит в должность

Избранный президент США Дональд Трамп, вступающий в должность в конце января будущего года, пообещал Израилю защищать его интересы и не позволять другим относиться к нему с неуважением. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

По словам избранного президента США, Израилю лишь надо пока набраться сил и терпения до его, Трампа, инаугурации.

"Мы не можем и дальше позволять относиться к Израилю со столь полным презрением и неуважением. В лице США они раньше имели прекрасного друга, но не сейчас. Началом конца было соглашение с Ираном, а теперь это (ООН)! Будь сильным, Израиль, 20 января не за горами!", – написал Дональд Трамп в своем Twitter.

We cannot continue to let Israel be treated with such total disdain and disrespect. They used to have a great friend in the U.S., but....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 декабря 2016 г.

not anymore. The beginning of the end was the horrible Iran deal, and now this (U.N.)! Stay strong Israel, January 20th is fast approaching! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 декабря 2016 г.

Напомним, на прошлой неделе Совет безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую строительство еврейских поселений на палестинских территориях.

Действующая администрация США отказалась накладывать на резолюцию вето и проинструктировала американских дипломатов воздержаться при голосовании.

Принятие резолюции разгневало премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он заявил, что его страна не собирается выполнять требования резолюции, и обвинил в поддержке документа действующее политическое руководство США.

Дональд Трамп также обрушился с критикой на администрацию президента Барака Обамы и назвал Организацию Объединенных Наций "клубом, где люди собираются поговорить и хорошо провести время".