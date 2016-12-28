Трамп просит Израиль потерпеть, пока он не вступит в должность

Избранный президент США Дональд Трамп, вступающий в должность в конце января будущего года, пообещал Израилю защищать его интересы и не позволять другим относиться к нему с неуважением. Об этом сообщает Русская служба ВВС.
По словам избранного президента США, Израилю лишь надо пока набраться сил и терпения до его, Трампа, инаугурации.
"Мы не можем и дальше позволять относиться к Израилю со столь полным презрением и неуважением. В лице США они раньше имели прекрасного друга, но не сейчас. Началом конца было соглашение с Ираном, а теперь это (ООН)! Будь сильным, Израиль, 20 января не за горами!", – написал Дональд Трамп в своем Twitter.
We cannot continue to let Israel be treated with such total disdain and disrespect. They used to have a great friend in the U.S., but.......— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 декабря 2016 г.
not anymore. The beginning of the end was the horrible Iran deal, and now this (U.N.)! Stay strong Israel, January 20th is fast approaching!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 декабря 2016 г.
Напомним, на прошлой неделе Совет безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую строительство еврейских поселений на палестинских территориях.
Действующая администрация США отказалась накладывать на резолюцию вето и проинструктировала американских дипломатов воздержаться при голосовании.
Принятие резолюции разгневало премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он заявил, что его страна не собирается выполнять требования резолюции, и обвинил в поддержке документа действующее политическое руководство США.
Дональд Трамп также обрушился с критикой на администрацию президента Барака Обамы и назвал Организацию Объединенных Наций "клубом, где люди собираются поговорить и хорошо провести время".