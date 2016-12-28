Трамп: Обама создает препятствия для передачи власти

Будущий президент США Дональд Трамп обвинил действующего президента Барака Обаму в создании препятствий при передаче власти. Об этом Трамп написал в Twitter.
"Я делаю все возможное, чтобы игнорировать многочисленные провокационные заявления президента Обамы и создаваемые препятствия. Я думал, что у нас будет плавная передача власти - но это не так!" - заявил Трамп.
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Doing my best to disregard the many inflammatory President O statements and roadblocks.Thought it was going to be a smooth transition - NOT!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 декабря 2016 г.
Напомним, Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США 8 ноября. В ходе голосования коллегии выборщиков, которое состоялось 19 декабря, за него отдали голоса свыше 270 человек. Церемония инаугурации пройдет 20 января.