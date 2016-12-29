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Главная » Мир » Против премьера Нетаньяху в Израиле начали уголовные расследования

Против премьера Нетаньяху в Израиле начали уголовные расследования

Против премьера Нетаньяху в Израиле начали уголовные расследования
Беньямин Нетаньяху / Фото: AFP

Об одном из двух дел ранее не было известно широкой общественности

29.12.16 280
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Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит распорядился, чтобы полиция начала уголовное расследование по двум делам, связанным с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, передает Радио Свобода со ссылкой на израильский 10-й канал.

Отмечается, что официальный представитель министерства юстиции страны отказался комментировать эту информацию и предоставлять уточнения.

Как сообщает телеканал, Нетаньяху будет вызван для дачи показаний в течение следующие девяти месяцев "по двум неопределенным вопросам". Об одном из двух дел, которые изучал генпрокурор, ранее не было известно широкой общественности.

Отмечается, что решение открыть дело было принято после девяти месяцев предварительной проверки, в результате которой полицейские собрали достаточно доказательств для того, чтобы начать уголовное расследование.

Ранее местные СМИ сообщали о возможном конфликте интересов с участием юриста Нетаньяху во время покупки подводных лодок в Германии. Премьер в свою очередь отрицал наличие нарушений.

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